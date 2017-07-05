«Пьет, курит и матерится — горжусь». Шнуров показал 24-летнюю дочь в Инстаграме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Сети снимки подросших наследников, которых у него двое — 17-летний сын Аполлон и 24-летняя дочь Серафима. Фотографии сопровождаются комментариями, где музыкант описывает достижения, которыми он гордится.

«Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь», — подписал фото Аполлона Шнуров (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. TUT.BY).





Снимок дочери Сергей Шнуров сопроводил похожим комментарием.





«Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь», — написал певец. Сына артисту родила его вторая супруга Светлана Костицына, а дочь появилась на свет в первом браке с Марией Исмагиловой.