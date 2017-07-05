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В Австрии 7 тысяч кур заблокировали движение по автотрассе

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  • 05 июля 2017, 14:00
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Необычное ДТП с участием кур случилось на автобане вблизи города Линц на севере Австрии. Как сообщают информагентства, в ДТП попал перевозивший кур грузовик, в результате которого 7 тыс. кудахтающих «пассажиров» разбежались по дороге и заблокировали ее.

Водитель признался, что заснул в пути и грузовик въехал в опору моста, после чего птицы оказались на дороге.

Прочти 120 сотрудников чрезвычайных служб убирали с дороги пернатых беглецов. Не обошлось без жертв: сотни птиц погибли, многие получили травмы.

В результате происшествия возникла 14-километровая пробка. Позже движение на магистрали было восстановлено.


БелТА

Места: Австрия (12)

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