СМИ: План Маршалла для Украины перешел к действиям

План экономической помощи для Украины и украинцев переходит от политических разговоров к конкретным действиям. Об этом в интервью Укринформу заявил экс-премьер Литвы, депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс.

«Я даже не надеялся что так быстро все будет продвигаться, то есть мы уже переходим от общей политической разговоры о этот план до конкретики, то кто будет разрабатывать те или иные проекты», — заявил политик.

По его словам, группа литовских и украинских депутатов совместно побывала недавно в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, где провела интенсивные переговоры с политиками и представителями финансовых институтов.

«В Брюсселе мы настолько продвинулись вперед в этом плане, что начали обсуждать конкретные организационные вопросы. Например, кто будет описывать конкретные механизмы помощи, какой мандат должен получить Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк для того, чтобы на своем уровне работать над этим планом, что должен задекларировать Европарламент перед саммитом "Восточного партнерства", который состоится в ноябре», — подчеркнул экс-премьер Литвы.

Он отметил, что инициативная группа пытается использовать опыт Германии 1947 года, когда деньги, которые выделялись по «плану Маршала», сосредоточивались, в частности, в банке KfW (немецкий государственный банк, основанный в 1948 году как составная часть «Плана Маршалла» — ред.).

«Речь идет о том, чтобы конкретная финансовая организация, которая получит финансы от ЕИБ или от других финансовых учреждений, смогла предоставлять эти деньги как кредиты малому и среднему бизнесу на гораздо лучших условиях по сравнению с теми, которые сейчас есть в Украине», — констатировал Кубилюс.

Кубилюс подчеркнул, что проведена «очень удачная подготовительная работа», которая дает возможность надеяться на обсуждение плана на саммите «Восточного партнерства» в ноябре в Брюсселе.