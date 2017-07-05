Во «ВКонтакте» теперь можно оставлять комментарии от имени сообщества на других страницах

С 4 июля в социальной сети «ВКонтакте» можно оставлять комментарии со страницы сообщества. Эта функция будет распространяться теперь не только в пределах стены группы, но и в профилях других сообществ и пользователей.

Нововведение разработано для коммерческих страниц, которые представляют интересы какой-либо компании. Администраторы этих групп смогут более оперативно работать с отзывами и отвечать на вопросы клиентов не с личных аккаунтов, а с профилей сообщества.