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Во «ВКонтакте» теперь можно оставлять комментарии от имени сообщества на других страницах

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  • 05 июля 2017, 12:55
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С 4 июля в социальной сети «ВКонтакте» можно оставлять комментарии со страницы сообщества. Эта функция будет распространяться теперь не только в пределах стены группы, но и в профилях других сообществ и пользователей.

Нововведение разработано для коммерческих страниц, которые представляют интересы какой-либо компании. Администраторы этих групп смогут более оперативно работать с отзывами и отвечать на вопросы клиентов не с личных аккаунтов, а с профилей сообщества.


БелТА

Метки: Общество (26786)

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