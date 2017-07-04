Археологи обнаружили легендарную ацтекскую башню из человеческих черепов

Археологи в ходе раскопок в Мехико обнаружили пирамиду, состоящую из 650 мужских, женских и детских черепов. По версии историков, она связана с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространенных у ацтеков. Об этом сообщает Reuters.

В ходе раскопок ацтекского комплекса культовых сооружений Темпло Майор в центре Мехико археологи обнаружили башню из человеческих черепов. Цилиндрическая конструкция диаметром около шести метров находилась в углу одного из помещений храма, посвященного Уицилопочтли — ацтекскому богу солнца и войны.

Специалисты обнаружили более 650 черепов, вмонтированных в известняк, а также тысячи других фрагментов человеческих останков. По словам археологов, свидетельства о подобной башне, «внушавшей страх в испанских завоевателей», сохранились со времен Кортеса — конкистадора, захватившего ацтекский город Теночтитлан, нынче — Мехико.

Историки предполагали, что это были черепа казненных воинов. Однако это оказалось не совсем так.

«У них была гипотеза, что в башне только останки мужчин-военнопленных. Но как выяснилось, здесь также значительное количество женских и детских черепов, которые мы никак не ожидали обнаружить», — рассказал антрополог Родриго Боланос.

Предположительно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространенными у ацтеков. До основания сооружения археологам еще только предстоит добраться.