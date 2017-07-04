Нидерланды исчезнут, Кавказ отделится от России, а в Беларуси ничего не изменится: что будет с Землей, если все ледники растают?

Американский журнал National Geographic продемонстрировал, что будет с Землей, если все ледники на планете растают и уровень мирового океана поднимется на 65 метров. Если это случится — последствия для планеты будут катастрофическими. Но белорусам можно не волноваться: даже если все ледники растают, в Беларуси почти ничего не изменится, разве что море станет ближе к нам. Но другие страны, в том числе все наши соседи, могут утратить большую часть своих территорий.

Северная Америка





Самые негативные последствия таяния ледников проявятся на атлантическом побережье США. Это относительно небольшая территория, но она имеет огромное значение для страны, поскольку восточные штаты являются промышленным и финансовым сердцем США, с самой высокой плотностью населения. Полностью исчезнет Флорида. Но другому важному штату можно не волноваться — Калифорния уцелеет.

Другие страны также пострадают от повышения уровня океана. Остров Куба станет архипелагом, а Панамский перешеек, соединяющий Южную Америку с Северной, — проливом.

Южная Америка





Существенно изменится береговая линия Южной Америки. Реки Амазонка и Парагвай прекратят свое существование — их бассейны превратятся в огромные заливы. Из числа крупных городов могут полностью исчезнуть Буэнос-Айрес и Монтевидео, но для других густонаселенных территории Южной Америки (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) последствия будут не такими катастрофическими.

Африка





На первый взгляд, территория Африки существенно не изменится. Но под большой угрозой находятся небольшие территории с наиболее высокой плотностью населения. Море затопит дельту реки Нил в Египте (где проживает около 40 миллионов человек), агломерацию Лагос в Нигерии (где проживает более 20 миллионов человек). Вероятно исчезнут Сенегал и Того.

Европа





Как мы написали выше, Беларуси затопление не грозит. Зато Балтийское и Черное море станут ближе к Беларуси. Особенно повезет жителям Гродно, которые будут жить в нескольких десятках километров от моря. Остальным же странам не позавидуешь.

Полностью исчезнут Нидерланды. От Дании и Эстонии останутся лишь небольшие острова. Море затопит запад Франции, восток Англии и север Германии. Польше повезет чуть больше, но и она потеряет часть территорий. Треть территорий потеряют Литва и Латвия. Крым окончательно станет островом, Николаевская, Херсонская и Одесская области Украины почти полностью исчезнут.

Но самые интересные метаморфозы могут произойти на востоке Европы. Каспий получит выход к океану и таким образом станет полноценным морем, а Самара и Казань могут стать портовыми городами. Кавказ будет отделен от России проливом. Аральское море снова заполнится водой.

Азия





Под водой может оказаться весь север Сибири. Хотя это и малонаселенные территории, но они имеют важнейшее значение для России.

В других же азиатских регионах ситуация еще хуже. Море уничтожит китайские равнины, где проживает более 600 миллионов человек, а также полностью затопит Бангладеш с населением 160 миллионов.

Австралия





На этом континенте появится новое большое озеро, а от затопления пострадает почти все насечение: большая часть городов Австралии находится именно на побережье. Тем не менее, наиболее крупные города Австралии (Сидней, Мельбурн, Перт, Брисбен) не исчезнут.

Антарктида





Как континент Антарктида фактически перестанет существовать и превратится в крупнейший архипелаг.