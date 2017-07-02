В Нидерландах закрывают тюрьмы — некого сажать

Несколько лет назад в Нидерландах закрыли 19 тюрем, сейчас закрывать еще пять, пишет газета De Telegraaf.

Уровень преступности в стране постоянно снижается, а гуманизация системы наказания привела к тому, что за решетку сажают теперь только виновных в преступлениях против личности.

На сегодня в Нидерландах около 13500 тюремных камер, из них треть пустует. Закрыли бы и больше, но не дает профсоюз работников исправительных учреждений. Поэтому часть тюрем сдают в аренду бельгийцам и норвежцам, которым дешевле посылать своих узников соседям, где образовался перебор охранников, чем держать дома.

Изменение технологий контроля привела к тому, что власти Нидерландов все чаще не сажают нарушителей, а просто контролируют их перемещение с помощью электронных браслетам. Упор делается на перевоспитание, на то, чтобы дать им профессии, с которыми они могли бы законно зарабатывать на жизнь.

Заключенные в нидерландских колониях выращивают овощи, цветы, выращивающих скот, выполняют другие физические работы. Они имеют неограниченную возможность читать и смотреть телевидение. И все равно на свободе лучше — поэтому в высокоразвитым обществе, как голландские, никто в тюрьму не рвется, даже самую комфортабельную.