В Украине дама на BMW сняла свою смерть в Instagram

Очередная премия Дарвина уходит сегодня в украинский город Изюм Харьковской области: здесь пьяная девушка за рулем BMW вела в Instagram трансляцию своих ночных покатушек, одновременно попивая спиртное. Прямой эфир для поклонников прервал фонарный столб.

Вместе с несостоявшейся «интернет-звездой» погибла и ее 16-летняя пассажирка, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины по Харьковской области.

Авария произошла 30 июня, примерно в 3:30 ночи на главной магистрали Изюма — проспекте Независимости. Правоохранители в ходе предварительного расследования установили, что 24-летняя девушка-водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, не справилась с управлением и совершила наезд на контактную опору электросети. 16-летняя пассажирка (позднее выяснилось, что она приходится младшей сестрой нарушительнице) скончалась на месте ДТП. Саму же любительницу пьяных покатушек медики пытались доставить в больницу, но она по дороге умерла в машине скорой помощи.

Уже утром выяснилось, что одновременно с управлением BMW нетрезвая девушка вела прямую трансляцию своей поездки в Instagram-аккаунте. По очереди попивая спиртное вместе с сестрой, она радовалась своей безнаказанности за пьяные покатушки по ночному Изюму. Впрочем, в итоге автомобилистка наказала себя сама.

Видео из Instagram теперь будет приобщено к материалам проверки, которая проводится украинскими полицейскими по факту гибели в ДТП двух человек. То, что осталось от разбитого BMW, помещено на площадку временного хранения транспорта Изюмского городского отдела полиции.