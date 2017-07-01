В Украине дама на BMW сняла свою смерть в Instagram

Очередная премия Дарвина уходит сегодня в украинский город Изюм Харьковской области: здесь пьяная девушка за рулем BMW вела в Instagram трансляцию своих ночных покатушек, одновременно попивая спиртное. Прямой эфир для поклонников прервал фонарный столб.
Вместе с несостоявшейся «интернет-звездой» погибла и ее 16-летняя пассажирка, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины по Харьковской области.
Авария произошла 30 июня, примерно в 3:30 ночи на главной магистрали Изюма — проспекте Независимости. Правоохранители в ходе предварительного расследования установили, что 24-летняя девушка-водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, не справилась с управлением и совершила наезд на контактную опору электросети. 16-летняя пассажирка (позднее выяснилось, что она приходится младшей сестрой нарушительнице) скончалась на месте ДТП. Саму же любительницу пьяных покатушек медики пытались доставить в больницу, но она по дороге умерла в машине скорой помощи.
Уже утром выяснилось, что одновременно с управлением BMW нетрезвая девушка вела прямую трансляцию своей поездки в Instagram-аккаунте. По очереди попивая спиртное вместе с сестрой, она радовалась своей безнаказанности за пьяные покатушки по ночному Изюму. Впрочем, в итоге автомобилистка наказала себя сама.
Видео из Instagram теперь будет приобщено к материалам проверки, которая проводится украинскими полицейскими по факту гибели в ДТП двух человек. То, что осталось от разбитого BMW, помещено на площадку временного хранения транспорта Изюмского городского отдела полиции.
Самое обсуждаемое
«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
Очередная ошибка кассира. В Гомеле ищут мужчину, присвоившего в банке лишние деньги
Лукашенко хочет хозяйственного использования Чернобыльской зоны: «Даже в страшном сне не могли представить себе то, что сейчас происходит»
В Речице отменили концерт Калины, шансонье винит оппозицию
Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня
«Разъяснить правомерность задержаний артистов». Гомельским властям отправлено обращение о развитии «лица города» — уличного искусства