В Чернобыльской зоне второй день горит лес

29 июня в 12:30 в Зоне отчуждения возле ЧАЭС произошло возгорание лесной подстилки на площади около 20 га.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям.
По информации ГСЧС, пожар возник на территории Лубянской лесничества
во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной
дороги. По состоянию на 20:00 четверга площадь пожара (низового)
составляет около 25 га, тушение продолжается.«29 июня в 12 ч. 35 мин. в Зоне отчуждения и безусловного
(обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества
предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки
железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины
и лесной подстилки»
, — говорится в сообщении.
Как отмечается, для проведения воздушной разведки и тушения пожара ГСЧС
привлекло вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П.
Всего к тушению пожара привлечены 102 пожарных и 22 единицы техники.
Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава
и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и Киева.
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