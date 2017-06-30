Стройка 29-30 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

Фотофакт: крупнейший порносайт создал секс-куклу мечты

  1. Главная страница
  2. В мире
  • 30 июня 2017, 09:33
  • 1905
  • 0




Одна из крупнейших компаний по производству порно xHamster объявила о выпуске секс-кукол, которые были созданы на основе предпочтений пользователей портала.

Как отмечает Mashable, кукла по имени xHamsterina будет доступна по цене от трех тысяч долларов.

Создатели утверждают, что к выпуску готовятся несколько ее вариантов, которые придутся по вкусу разным пользователям порносайта, пишет lenta.ru.

По словам вице-президента компании xHamster, пользователи сайта обычно смотрят порно в одиночестве и им бы пригодился «идеальный партнер».

Внешний вид xHamsterina максимально приближен к виду реальной женщины, а внутри нее имеется «металлический скелет».

Издание отмечает, что создатели по каким-то причинам не упомянули о ее личности, но зато наделили девушку бархатной кожей и внушительным размером груди.

«Она симпатичная, сексуальная, не взрывает мозг, может подержать пиво и никогда не поумнеет», — говорится в описании куклы.


Naviny.by

Метки: Общество (26761)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 29-30 06:

Самое читаемое