Фотофакт: крупнейший порносайт создал секс-куклу мечты

Одна из крупнейших компаний по производству порно xHamster объявила о выпуске секс-кукол, которые были созданы на основе предпочтений пользователей портала.

Как отмечает Mashable, кукла по имени xHamsterina будет доступна по цене от трех тысяч долларов.

Создатели утверждают, что к выпуску готовятся несколько ее вариантов, которые придутся по вкусу разным пользователям порносайта, пишет lenta.ru.

По словам вице-президента компании xHamster, пользователи сайта обычно смотрят порно в одиночестве и им бы пригодился «идеальный партнер».

Внешний вид xHamsterina максимально приближен к виду реальной женщины, а внутри нее имеется «металлический скелет».

Издание отмечает, что создатели по каким-то причинам не упомянули о ее личности, но зато наделили девушку бархатной кожей и внушительным размером груди.

«Она симпатичная, сексуальная, не взрывает мозг, может подержать пиво и никогда не поумнеет», — говорится в описании куклы.