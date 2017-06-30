Убийство Немцова: присяжные сочли всех подсудимых виновными

В деле об убийстве Бориса Немцова присяжные огласили свой вердикт. Рассмотрение резонансного дела продолжалось девять месяцев.

Коллегия присяжных заседателей Московского окружного военного суда в четверг, 29 июня, вынесла вердикт в отношении пяти человек, обвиняемых в подготовке и убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Присяжные путем голосования сочли всех подсудимых виновными, передает корреспондент DW из зала суда.

Голосование не было единогласным. 10 присяжных посчитали виновным бывшего офицера чеченского батальона «Север» Заура Дадаева, которого следствие называло непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова. Двое присяжных нашли, что его вина в убийстве не доказана. При этом 8 заседателей из 12 заявили, что Дадаев не заслуживает снисхождения.

За то, что Анзор и Шадид Губашевы виновны и не заслуживают снисхождения, проголосовали 11 присяжных из 12, за виновность Тамерлана Эскерханова высказались 10 заседателей, и Хамзата Бахаева — 8. Согласно нормам российского законодательства обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на вопросы о доказанности события преступления, деяния подсудимого и его виновности проголосовало большинство присяжных заседателей.

Кроме того, все подсудимые признаны виновными в хранении оружия. Присяжные сочли, что они не заслуживают снисхождения по этому вопросу.

Последствия вердикта суд обсудит во вторник, 4 июля, в 11 часов.

Ранее подсудимые, выступив с последним словом, заявили о своей невиновности и попросили оправдать их. Рассмотрение резонансного дела продолжалось девять месяцев.

«Дело осталось нераскрытым»

По мнению родственников Бориса Немцова, дело осталось нераскрытым, сообщила дочь Немцова Жанна. По ее словам, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств. Заместителю командира батальона «Север» Руслану Геремееву, принадлежащему к близкому кругу Рамзана Кадырова, не было предъявлено заочного обвинения, и он не объявлен в розыск, хотя «следствием было практически достоверно установлено», что он был старшим в преступной группе. Не был найден вероятный один из исполнителей — водитель Геремеева Руслан Мухудинов, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск. По данным следствия, он скрывался в Объединенных Арабских Эмиратах, куда выехал по поддельным документам.