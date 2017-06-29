Украину накажут за отсутствие России на Евровидении, а «Первый канал» за отказ от трансляции

Украину оштрафуют за то, что представительнице России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» не были предоставлены возможности для участия, об этом РБК заявил представитель организатора мероприятия — Европейского вещательного союза (EBU).

«Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста», — заявил представитель EBU.

Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась «существенными задержками, которые создавали ненужные трудности» при подготовке к мероприятию.

В результате внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу, сказал он. «Поэтому руководящий комитет конкурса, контрольная группа „Евровидения“ рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила существенный штраф в соответствии с правилами конкурса», — заключили в EBU.

Как следует из заявления EBU, замечание также получит российский «Первый канал», который отказался транслировать конкурс из-за отсутствия на нем вокалистки Юлии Самойловой.