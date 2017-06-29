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Видеофакт: рыбак поймал огромного карпа, но пока мужчина позировал с добычей, рыба сбежала

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  • 29 июня 2017, 13:41
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Рыбак из чешского Брно поймал здорового карпа и решил сделать с ним фотографию на память. Мужчина не учел, что рыба еще жива и готова бороться за свою жизнь. Увидев рядом воду, карп рванул и оставил неудачливого рыболова ни с чем.


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