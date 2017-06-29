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Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

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  • 29 июня 2017, 09:52
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Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни», — написала она.


Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.


lenta.ru

Люди в материале: Олег Яковлев (2), Александра Куцевол (1)

Метки: Общество (26750)

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