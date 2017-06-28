Стажерок на атомную станцию выбирали при помощи конкурса в бикини

Тот исключительный случай, когда девушки в нижнем белье — плохая идея!
Чешская атомная электростанция Темелин объявила набор стажеров на лето и решила проверить профессиональные качества кандидаток довольно нестандартным образом. Пиар-служба АЭС устроила конкурс в социальных сетях, предложив кандидаткам сняться в нижнем белье. Все участницы конкурса, выпускницы школ, позировали на фоне станции. Победительницу должны были определить подписчики атомной станции в социальных сетях. (Да кто вообще эти люди, которые подписываются в социальных сетях на страницу атомной станции, хотели бы мы знать!) Девушка, набравшая больше всего лайков, должна была получить двухнедельную стажировку на атомной станции.
Но вместо того, чтобы ставить лайки и радоваться, подписчики (а вслед за ними и остальной Интернет) начали возмущаться, что конкурс сексистский и что девушек оценивают не с точки зрения профессиональных качеств, а исключительно по внешности. Руководству атомной станции пришлось принести всем извинения. В итоге все 10 участниц конкурса получат стажировку.
Участницы конкурса:
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