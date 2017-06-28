Японская порноактриса скончалась во время съемок оргии с 30 мужчинами

Нелепая смерть случилась в Японии, когда в одной из порностудий снимали фильмы для взрослых.

Известно, что по сценарию в фильме участвовали одна девушка и 30 мужчин. В ходе съемок сцены группового секса в стиле «буккакэ» произошло непредвиденное: 23-летняя актриса стала задыхаться.

Съемочная группа вместе с режиссером посчитали, что так девушка с еще большим азартом начала вживаться в роль, ведь главным требованием была реалистичность.

Режиссера настолько рассердило, что актеры сбились со сценария, что он налетел с упреками на почти бездыханную актрису.

Бить тревогу начал один из парней-участников. К сожалению, помощь была несвоевременной, и девушка погибла.

По этическим соображениям настоящая причина гибели и личность погибшей не разглашаются.

Отмечается, что девушка начала работать в индустрии всего несколько месяцев тому. По информации правоохранителей, при обследовании удалось установить, что она чем-то поперхнулась, что в итоге вызвало летальный исход.