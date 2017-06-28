Глава ФРС не ждет нового финансового кризиса «на нашем веку»

Глава Федрезерва Джанет Йеллен во вторник сказала, что не ждет нового финансового кризиса на своем веку, преимущественно благодаря реформам банковской системы после краха 2007-2009 годов.

«Могу ли я сказать, что финансового кризиса больше не будет?» — сказала Йеллен, выступая в Лондоне.

«Вы, наверное, понимаете, что это слишком, но я действительно считаю, что сейчас мы в большей безопасности, и надеюсь, что на нашем веку такого больше не будет; я не думаю, что это повторится», — сказала она. Йеллен сказала, что «будет плохо», если реформы сектора финансовых услуг, осуществленные после кризиса, будут свернуты, и призвала тех, кто тогда помогал справляться с последствиями, занять активную позицию, чтобы предотвратить подобное развитие событий.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании сказал, что упростит регулирование в банковской сфере. Министерство финансов США в июне предложило ослабить ограничения, с которыми сейчас сталкиваются крупные банки в торговых операциях.

Йеллен отказалась комментировать свои взаимоотношения с Трампом, но сказала, что у нее хорошие рабочие отношения с главой Минфина Стивом Мнучиным.

Глава ФРС также повторила, что центробанк США продолжит лишь постепенно повышать процентные ставки.

«Мы считаем, что для достижения наших целей будет уместно постепенно повышать процентные ставки до уровней, которые, вероятно, останутся достаточно низкими, хотя в этом отношении — долговременном сохранении низких по историческим меркам уровней — есть неопределенность», — сказала она.

Йеллен также добавила, что сокращение находящихся на балансе ФРС облигаций, накопленных для поддержки американской экономики во время кризиса, будет проводиться «постепенно и предсказуемо».