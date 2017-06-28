Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг радиации из-за вируса-вымогателя

Вирусная атака привела к отключению компьютерной системы мониторинга радиационного фона на Чернобыльской АЭС.

Компьютеры под управлением Windows пришлось временно отключить, радиационный мониторинг промышленной площадки проводят вручную.



Заражение вирусом также привело к отключению сайта ЧАЭС. При этом все системы станции работают нормально, а радиационный фон не превышает контрольный.

Отмечается, что радиационный контроль зоны отчуждения вокруг станции продолжают вести в автоматическом режиме.

Начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук рассказал, что всем сотрудникам станции сказали отключить компьютеры. Из-за атаки на станции затруднен документооборот, так как он ведется в электронной форме.

МВД Украины рекомендовало всем пользователям выключить компьютеры, пока специалисты не выработают способы борьбы с вирусом.

Днем 27 июня украинские компании и предприятия пожаловались на массовое заражение компьютеров вирусом-вымогателем, который шифрует все данные на жестком диске. Вирусную атаку также зафиксировали в России и европейских странах. По предварительным данным, это разновидность вируса Petya, который проникает в систему и, запросив разрешение пользователя, блокирует доступ.