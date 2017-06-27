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Эпидемия вируса: аналог WannaCry добрался до Беларуси, а также заблокировал компьютеры ЧАЭС

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  • 27 июня 2017, 17:08
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Компьютеры десятков организаций в Украине и России подверглись атаке вируса-шифровальщика, похожего на WannaCry. Проблема затронула и белорусских пользователей — пока известно о единичных случаях заражений в нашей стране.


Украина и Россия — настоящая эпидемия

Вирус называется Petya.A. Зараженные компьютеры неожиданно перезагружаются, на экране появляется сообщение о том, что файлы на жестких дисках зашифрованы. Для их расшифровки якобы требуется отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.

Днем 27 июня стало известно, что вирус поразил компьютеры работников сетей «Укрэнерго» и ДТЭК — крупнейших энергетических компаний Украины. Позже хакерская атака затронула компьютеры в кабинете министров Украины, логистической компании «Нова Пошта», «Ощадбанке», «Укртелекоме», аэропорту «Борисполь», киевском метрополитене, Украинских железных дорогах и Чернобыльской АЭС.

Позже о «мощной хакерской атаке» на свои серверы рассказала российская «Роснефть». Также заражение подтвердили в российском офисе компании Mondelez, производителя шоколада Alpen Gold и Milka. По данным криминалистической лаборатории Group-IB, от вируса пострадали более 80 компаний в России и Украине.


Вирус на «Роснефти». Фото: vk.com / vedomosti.ru


В Беларуси — единичные случаи

Атака затронула и белорусов. В группе компаний «АЛЮТЕХ» подтвердили, что вирус заблокировал все компьютеры. По неподтвержденным данным, такой же вирус заметили на экране компьютера ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

На самом заводе 42.TUT.BY рассказали, что с компьютерами действительно есть проблема, но не смогли уточнить, какая именно. По словам специалиста, сейчас на предприятии работают над ее устранением.

«Обращения, касаемые подобных заражений, в наш адрес единичны, — сообщили 42.TUT.BY в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты. — Волны
заражения данным шифровальщиком на территории нашей страны мы не
наблюдаем».

Напомним, по похожему принципу работал вирус-шифровальщик WannaCry, который атаковал тысячи компьютеров по всему миру в мае 2017 года. Максимум атак пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. В общей сложности заражения зафиксировали в 150 странах мира. Во время эпидемии WannaCry не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения компьютеров белорусов.


TUT.BY

Метки: Криминал (8150), Происшествия (10473), Экономика (12524)

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