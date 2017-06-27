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В Китае начали строить первый «лесной город», где деревья будут расти в многоэтажных домах

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  • 27 июня 2017, 17:00
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В Китайском городском округе Лючжоу началось строительство первого в стране «лесного города» по проекту итальянского архитектора Стефано Боэри. Об этом сообщает международное издание Designboom.

По проекту этого архитектора в Милане уже построили два эконебоскреба. Проект назывался Bosco Verticale («Вертикальный лес»).


Отличительной особенностью «лесного города» будет максимально возможная экологичность, поясняется в заметке. С помощью технологии вертикального озеленения предполагается посадить порядка 40 тысяч деревьев и около 1 миллиона растений более 100 разных видов. В первую очередь такое разнообразие зелени будет служить очищению воздуха — по расчетам, растения способны вырабатывать до 900 тонн кислорода в год, поглощая при этом 10 тысяч тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ, пишет Designboom. Электрообеспечение города, согласно проекту, будет осуществляться за счет солнечных панелей и геотермальной энергии.



РБК

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