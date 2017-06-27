Вирус-вымогатель заразил компьютеры правительства Украины и десятков украинских компаний

На компьютерах кабинета министров Украины начал распространяться вирус-вымогатель, шифрующий информацию на жестком диске. Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер Павел Розенко.

Его пресс-секретарь Елена Голюк опубликовала снимок своего экрана, на котором видно требование выкупа в размере 300 долларов в биткоинах в обмен на расшифровку информации.

О работе вируса-вымогателя ранее сообщали в украинских банках и энергетических компаниях. Вирусом оказались заражены терминалы пополнения проездных в киевском метрополитене.

О хакерских атаках сообщил также гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябыкин. По его словам, не работает сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов. Рябыкин называл причиной сбоев спам-атаку, связаны ли эти действия хакеров с вирусом-вымогателем, неизвестно.