Канадские ученые научились стирать плохие воспоминания

Исследователи смогли прицельно «стереть» один из нескольких воспоминаний у моллюска, что в перспективе может помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)

Об этом пишет издание Science Alert.

Команда ученых из американского медицинского центра Колумбийского университета и канадского Университета Макгилла проанализировала нейроны моллюсков рода Aplysia (морские зайцы), чтобы проверить гипотезу, которая объясняет, почему воспоминания об инцидентах, принесли плохой опыт, могут сами вызывать беспокойства.

Ученым удалось показать, что клеточные аналоги долгосрочных воспоминаний у моллюска можно удалять независимо друг от друга. Поэтому блокируется действие различных подвидов белка (протеинкиназы М), который участвует в создании и хранении долгосрочных воспоминаний. Выборочное блокирование одного из протеинов приводило к удалению ассоциативной или неасоциативной памяти.

«Одно из основных направлений нашего нынешнего исследования заключается в разработке стратегий для устранения проблемного неасоциативного воспоминания, что может отразиться в мозгу во время травматического опыта без ущерба для ассоциативных воспоминаний, которые могут помочь людям принимать обоснованные решения в будущем», — говорит один из авторов исследования, Самуэль Шахер.

В дальнейших исследованиях ученые должны на таких же доклинических моделях подробнее разобраться, как и где производятся и работают молекулы протеинкиназы М.

«Стирание воспоминаний имеет потенциал, чтобы облегчить ПТСР и тревожные расстройства пути удаления неасоциативних воспоминаний, которые вызывают неадекватные физиологические реакции», — подчеркивают исследователи.