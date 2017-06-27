Видеофакт: в центре Киева взорван автомобиль. Полиция заявила о теракте

В результате взрыва погиб водитель, им оказался украинский военнослужащий.

В Соломенском районе Киева в момент движения взорвался автомобиль, пишет Lenta.ru.

Взрыв прогремел на пересечении улиц Соломенская и Механизаторов. Камеры наблюдения зафиксировали инцидент. В результате погиб водитель автомобиля, передает издание со ссылкой на правоохранительные органы. О других пострадавших официально не сообщается.

Телеканал «112 Украина» уточняет, что взлетевшее на воздух авто было марки Mercedes. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели.

Взрыв автомобиля в Киеве зафиксировали камеры. На видео видно резкую вспышку и дым за деревьями, пишет 24tv.ua. Взрыв произошел во время движения автомобилей.

Момент взрыва автомобиля видно на 6 секунде видео.