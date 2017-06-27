Фотофакт: турецкий отель ввел штрафы за недоеденную еду

Трехзвездочный отель в Кемере решил штрафовать туристов, которые накладывают на шведском столе полные тарелки и не доедают.

Фото правил пребывания, которые возмутили отдыхающих, появилось в группе «Типичный турист». Администрация отеля попросила «рассчитывать свои силы». Как следует из объявления, если в тарелке останется больше, чем половина положенной туристом еды, штраф составит 10$.





Как стало известно позже, после публикации в интернете отель отменил это правило, но, судя по комментариям под снимком, репутация у заведения для отдыхающих подпортилась.