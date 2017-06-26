Путин и Трамп встретятся в Гамбурге, формат встречи не определен

Конкретных наработок к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале июля в Гамбурге до сих пор нет. Кремль готов к любому протокольному формату переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Протокольная сторона в данном случае вторична, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов», — отметил он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что «так или иначе они (Путин и Трамп) будут вместе находиться на одном мероприятии (саммите "двадцатки"), в одном городе, в одно время, и так или иначе возможность встречи будет».

При этом Дмитрий Песков констатировал: «К сожалению, пока каких-то конкретных наработок в этом контексте нет».

Саммит G20 пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.