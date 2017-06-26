Канал для связи: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram

В ФСБ рассказали о «роли» Telegram при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. По данным спецслужб, смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер для координации своих действий.

Связь через Telegram

«Архаичная» позиция Дурова

«С WhatsApp мы хотя бы ведём диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. Youtube блокирует видео. Есть определённая борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная — “я не буду”, и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но — будет запрещено, значит, будет запрещено», — заявил Клименко RT.

Претензии Роскомнадзора

Позиция Дурова

«Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», — написал предприниматель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» прогремел 3 апреля. Погибли 16 человек, в том числе и сам смертник Акбаржон Джалилов.Сейчас в рамках расследования теракта арестованы более десяти человек.По данным ФСБ, террористы, готовившие взрыв в метро активно использовали Telegram.«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в Метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — говорится в сообщении спецслужбы.Сотрудники органов госбезопасности отметили, что террористы активно используют мессенджер и при подготовке других преступлений.«Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», — заявили в ФСБ.Террористы держат связь друг с другом и зарубежными кураторами через Telegram, так как он позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации, добавили в спецслужбе.Сообщения ФСБ прокомментировал советник президента по интернету Герман Клименко. По его словам, террористы могут использовать любой мессенджер для связи.О том, что террористы активно используют Telegram, накануне заявил и глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, спецслужбы неоднократно сообщали, что мессенджер является одним из основных каналов коммуникаций для преступников.«Информация внутри Telegram шифруется, и проникнуть в нее мгновенно при отсутствии ключей для дешифрации этой информации ни одной спецслужбе еще не удавалось — это очень сложно. И, соответственно, нежелание господина Дурова (Павел Дуров — основатель Telegram. — Прим. ред.) предоставить ключи от этой информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций», — отметил Жаров в эфире телеканала НТВ.Чиновник также добавил, что основатель сервиса «последовательно и системно демонстрирует правовой нигилизм».Шифровка данных — не единственная претензия к Telegram. На прошлой неделе глава Роскомнадзора призвал администрацию сервиса предоставить ведомству данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Чиновник допустил, что в противном случае мессенджер может быть заблокирован.«Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограниченно, оно исчисляется днями, и мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова», — подчеркнул Жаров в интервью НТВ.Сам Павел Дуров резко раскритиковал слова Жарова о «ключах для дешифрации».По его словам, обмен секретной информацией сейчас построен на оконечном шифровании и доступ к дешифровке сообщений имеют лишь сами пользователи, которые хранят эти данные на своих устройствах.«Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — добавил Дуров.Основатель мессенджера в пятницу также опроверг слова главы Роскомнадзора о том, что Дуров «нейтрален» по отношению к террористам и преступникам и абсолютно игнорирует безопасность пользователей.«Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале t.me/isiswatch», — написал Дуров. Предприниматель также отметил, что мессенджер обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира, и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую «нейтральность» в этом вопросе.