Канал для связи: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram

В ФСБ рассказали о «роли» Telegram при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. По данным спецслужб, смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер для координации своих действий.
Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический
институт — 2» прогремел 3 апреля. Погибли 16 человек, в том числе и сам
смертник Акбаржон Джалилов.
Сейчас в рамках расследования теракта арестованы более десяти человек.
Связь через Telegram
По данным ФСБ, террористы, готовившие взрыв в метро активно использовали
Telegram.
«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля
в Метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная
информация об использовании террористом-смертником, его пособниками
и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих
преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки
террористического акта»,
— говорится в сообщении спецслужбы.
Сотрудники органов госбезопасности отметили, что террористы активно
используют мессенджер и при подготовке других преступлений.
«Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек
международных террористических организаций фиксирует тотальное
использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления
конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы»
, —
заявили в ФСБ.
Террористы держат связь друг с другом и зарубежными кураторами через
Telegram, так как он позволяет создавать секретные чаты с высоким
уровнем шифрования передаваемой информации, добавили в спецслужбе.
«Архаичная» позиция Дурова
Сообщения ФСБ прокомментировал советник президента по интернету Герман
Клименко. По его словам, террористы могут использовать любой мессенджер
для связи.
«С WhatsApp мы хотя бы ведём диалог. С Google мы разговариваем — они
начали платить НДС. Youtube блокирует видео. Есть определённая борьба,
но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная —
“я не буду”, и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем
Telegram, но — будет запрещено, значит, будет запрещено», — заявил
Клименко RT.
Претензии Роскомнадзора
О том, что террористы активно используют Telegram, накануне заявил
и глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, спецслужбы
неоднократно сообщали, что мессенджер является одним из основных каналов
коммуникаций для преступников. «Информация внутри Telegram шифруется, и проникнуть в нее мгновенно при
отсутствии ключей для дешифрации этой информации ни одной спецслужбе еще
не удавалось — это очень сложно. И, соответственно, нежелание господина
Дурова
(Павел Дуров — основатель Telegram. — Прим. ред.) предоставить
ключи от этой информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это
так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей
с использованием этого канала коммуникаций»
, — отметил Жаров в эфире
телеканала НТВ.
Чиновник также добавил, что основатель сервиса «последовательно
и системно демонстрирует правовой нигилизм».
Шифровка данных — не единственная претензия к Telegram. На прошлой
неделе глава Роскомнадзора призвал администрацию сервиса предоставить
ведомству данные, необходимые для внесения в реестр организаторов
распространения информации. Чиновник допустил, что в противном случае
мессенджер может быть заблокирован.«Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра,
но я повторяю, что время ограниченно, оно исчисляется днями, и мы будем
в эти дни ждать ответа Павла Дурова»,
— подчеркнул Жаров в интервью НТВ.
Позиция Дурова
Сам Павел Дуров резко раскритиковал слова Жарова о «ключах для
дешифрации».
«Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции
РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как
шифруется коммуникация в 2017 году», — написал предприниматель на своей
странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, обмен секретной информацией сейчас построен на оконечном
шифровании и доступ к дешифровке сообщений имеют лишь сами пользователи,
которые хранят эти данные на своих устройствах.
«Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов
и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других
мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной
стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы
VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать
интернет»
, — добавил Дуров.
Основатель мессенджера в пятницу также опроверг слова главы
Роскомнадзора о том, что Дуров «нейтрален» по отношению к террористам
и преступникам и абсолютно игнорирует безопасность пользователей.
«Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram
заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных
с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться
со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале
t.me/isiswatch», — написал Дуров.
Предприниматель также отметил, что мессенджер обрабатывает запросы
на удаление террористических материалов со всего мира, и ни в одной
стране Telegram не был заблокирован за несуществующую «нейтральность»
в этом вопросе.
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