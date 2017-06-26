Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня

Мухаммед Бен Салман зявил, что больше не собирается «мягко относиться» к Путину.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман заявил, что президент РФ Владимир Путин — главная угроза для всего арабского мира.

«Я больше не собираюсь мягко относится к Путину» — заявил принц и добавил, что может уничтожить российские силы в Сирии за три дня.

«Это русские пытаются расширить терроризм на Ближнем Востоке и очевидно, что Россия помогает террористам», — передает слова принца издание «AWDnews.com» (перевод — rusjev.net).

«Саудовская Аравия не будет больше “мягко относиться” к России, мы выдвинем ультиматум Путину. Если Россия продолжит свои беспорядочные бомбардировки, мы должны ясно дать понять, что мы будем принимать меры, Россия должна иметь в виду, что наших военных возможностей будет достаточно, чтобы уничтожить российские войска в Сирии за 3 дня». — заявил Мухаммед Бен Салман.

Наследник известен тем, что он работает по 16 часов в день, очень энергичен и амбициозен. И в последнее время он в ряде случаев по просьбе отца фактически представлял свою страну на самом высоком уровне.