Видеофакт: в Колумбии затонуло судно со 150 туристами на борту

На водохранилище Пеноль, расположенном в северо-западной части Колумбии, затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов.

По словам главы колумбийского государства Хуана Мануэля Сантоса, погибли шесть человек.



Он отметил, что 122 человека были спасены или смогли сами выбраться. Вместе с тем, судьба 31 человека пока не известна.

Как сообщили выжившие в результате кораблекрушения, причиной ЧП стало то, что судно оказалось перегружено. При этом ни у кого из находившегося на борту не было спасательных жилетов.