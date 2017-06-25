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Глава Роскомнадзора: время до блокировки Telegram исчисляется днями

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  • 25 июня 2017, 16:59
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что популярный мессенджер Telegram может быть заблокирован в России в течение нескольких дней в случае отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить данные для регистрации.

По словам Жарова, Роскомнадзор использует все возможности для коммуникации с Дуровым, но готов течение нескольких дней заблокировать сервис, если создатель Telegram откажется регистрировать его в соответствии с российским законодательством.

«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал он.

Роскомнадзор требует от Павла Дурова зарегистрировать Telegram как мессенджер в России и подчиняться российскому законодательству, в том числе хранить данные о переписке в течение полугода.

Дуров ранее говорил, что возможная блокировка Telegram повредит интересам России.


Meduza

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