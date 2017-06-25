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Рэп-битву Урганта и Шнура посмотрели за сутки почти 3 миллиона раз

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  • 25 июня 2017, 13:21
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Поединок между известным телеведущим Иваном Ургантом и лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуров набирает вирусную популярность.

Рэп-битва состоялась во время телевизионного эфира на популярном шоу. Звезды предстали в образе Oxxxymiron и Johnyboy. Ургант в своем выступлении сравнил Шнурова с актером Алексеем Паниным и продемонстрировал тату на шее в виде ругательства. Солист «Ленинграда» в свою очередь прошелся по музыкальной карьере телеведущего. Ролик записывался на самой известной баттл-площадке России — Versus.


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