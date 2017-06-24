В США случайно приняли закон, разрешающий беременным убивать

В США приняли законопроект, позволяющий врачам и беременным женщинам безнаказанно совершать убийства людей.
В обеих палатах конгресса американского штата Нью-Гэмпшир приняли законопроект, позволяющий врачам и беременным женщинам безнаказанно совершать убийства людей.
Речь идет о нечеткой формулировке одного из 66 исключений, установленных законом для женщин, решивших прервать беременность, и врачей-гинекологов, сообщает Huffington Post.
Ошибка в формулировке законодательной инициативы, запрещающей проведение абортов, была обнаружена через неделю после ее принятия парламентом штата, — на стадии утверждения губернатором.
В изначальной формулировке законопроекта, прошедшего все этапы парламентского утверждения, говорилось, что «любой акт, совершенный беременной женщиной» или доктором, выполняющим свои профессиональные обязанности, будет признан законным и не будет квалифицироваться как уголовное преступление даже в случае «убийства второй степени, непредумышленного убийства, убийства по неосторожности или самоубийства».
После уточнения формулировки законопроекта он был подписан губернатором штата и с 1 января 2018 года вступит в силу.
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