В США случайно приняли закон, разрешающий беременным убивать

В США приняли законопроект, позволяющий врачам и беременным женщинам безнаказанно совершать убийства людей.

В обеих палатах конгресса американского штата Нью-Гэмпшир приняли законопроект, позволяющий врачам и беременным женщинам безнаказанно совершать убийства людей.

Речь идет о нечеткой формулировке одного из 66 исключений, установленных законом для женщин, решивших прервать беременность, и врачей-гинекологов, сообщает Huffington Post.

Ошибка в формулировке законодательной инициативы, запрещающей проведение абортов, была обнаружена через неделю после ее принятия парламентом штата, — на стадии утверждения губернатором.

В изначальной формулировке законопроекта, прошедшего все этапы парламентского утверждения, говорилось, что «любой акт, совершенный беременной женщиной» или доктором, выполняющим свои профессиональные обязанности, будет признан законным и не будет квалифицироваться как уголовное преступление даже в случае «убийства второй степени, непредумышленного убийства, убийства по неосторожности или самоубийства».

После уточнения формулировки законопроекта он был подписан губернатором штата и с 1 января 2018 года вступит в силу.