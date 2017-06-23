В Польше разрешили использование марихуаны в медицинских целях

Сейм Польши принял законопроект, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Сушеные растения конопли будут импортироваться из-за границы, препараты на ее основе будут производиться в аптеках, пациенты, в свою очередь, смогут получать их по рецепту врача, сообщает Радио Польша.

Перед голосованием председатель комиссии Сейма по вопросам здравоохранения от партии «Право и справедливость» Томаш Лятос сообщил, что пациенты смогут использовать препараты на основе конопли уже через нескольких месяцев после принятия закона.

«Уже сейчас я могу заявить, что в течение первых месяцев после вступления законопроекта в силу наша комиссия рассмотрит его практическую сторону. Пока что речь идет об импорте. Конечно же, в случае, если в будущем будет такая необходимость, мы готовы рассмотреть и другие подходы. Мы открыты к этому. Пока что, тем не менее, мы пришли к выводу, что доставка сырья из-за границы — это самый безопасный и быстрый способ», — отметил Томаш Лятос.

За принятие поправок к закону о противодействии наркомании проголосовали 440 депутатов, двое были против, один воздержался.