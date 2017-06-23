Стройка 23-24 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

«Время истекает». Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram

  1. Главная страница
  2. В мире
  • 23 июня 2017, 12:53
  • 603
  • 0




Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации Telegram и создателю мессенджера Павлу Дурову. Жаров призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — пишет Жаров.

Он заметил, что ведомство «каждый день» отправляет запросы в Telegram «по всем доступным адресам», но никакого ответа до сих пор не было. «Выбор за вами», — заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал, что Telegram, скорее всего, «едко» ответит Роскомнадзору, после чего сервис придется блокировать. «В итоге ситуация станет еще печальнее», — резюмировал Мариничев.


Медуза

Люди в материале: Александр Жаров (2), Павлу Дурову (1), Дмитрий Мариничев (1)

Места: Россия (358)

Метки: Общество (26685)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 23 06 - 25 06:

Самое читаемое