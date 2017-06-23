ЕС согласовал санкции против России

В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России, введенных за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 22 июня, председатель Евросовета Дональд Туск.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе.