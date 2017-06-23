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ЕС согласовал санкции против России

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  • 23 июня 2017, 12:18
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В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России, введенных за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 22 июня, председатель Евросовета Дональд Туск.



Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе.


Naviny.by

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