ЕС согласовал санкции против России

В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России, введенных за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 22 июня, председатель Евросовета Дональд Туск.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO