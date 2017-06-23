«Нет, мне завтра на работу»: пользователи твиттера описывают взрослую жизнь в пяти словах

Пользователи твиттера 21 июня запустили флешмоб #AdultingIn5Words, в котором описывают взрослую жизнь в пяти словах. Судя по твитам, почти всем взрослым не нравится быть взрослыми. Многие пожаловались, что быть взрослым намного сложнее, чем кажется в детстве, а некоторые убеждали, что в глубине души они все еще дети.

Just a big anxiety attack #AdultingIn5Words — Cassandra (@More2Change17) 21 июня 2017 г.

«Просто сильная паническая атака»

#AdultingIn5Words

Hogwarts

Letter

Didn't

Come

Crap — Lesli Margherita (@QueenLesli) 22 июня 2017 г.

«Письмо из Хогвартса не пришло, черт»

«Забей, я сам все сделаю»

Coffee is keeping me alive #AdultingIn5Words — craig onetweetwonder (@craigflynn1) 21 июня 2017 г.

«Кофе поддерживает во мне жизнь»

Selling game console for gas #AdultingIn5Words — Peter Maes (@PeteMaes) 21 июня 2017 г.

«Продаешь приставку, чтобы хватило на бензин»