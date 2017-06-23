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«Нет, мне завтра на работу»: пользователи твиттера описывают взрослую жизнь в пяти словах

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  • 23 июня 2017, 11:39
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Пользователи твиттера 21 июня запустили флешмоб #AdultingIn5Words, в котором описывают взрослую жизнь в пяти словах. Судя по твитам, почти всем взрослым не нравится быть взрослыми. Многие пожаловались, что быть взрослым намного сложнее, чем кажется в детстве, а некоторые убеждали, что в глубине души они все еще дети.



«Просто сильная паническая атака»



«Письмо из Хогвартса не пришло, черт»



«Забей, я сам все сделаю»



«Кофе поддерживает во мне жизнь»



«Продаешь приставку, чтобы хватило на бензин»


Медуза

Метки: Общество (26685)

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