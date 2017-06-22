МОК намерен ввести новые санкции против России до ноября нынешнего года

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о подготовке санкций в отношении российского спорта за допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Они будут применены не позднее октября 2017 года — до начала квалификационных соревнований зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

«У нас сложилось впечатление, что в России некоторые подумали: если обращаться к вопросам будущего, то прошлое будет забыто. Невозможно забыть то, что случилось на Олимпиаде в Сочи. Мы четко разъяснили, что за прошлое — за то, что там случилось, — необходимо ввести санкции», — сказал Бах в интервью New York Times.

Он не стал прогнозировать, насколько суровым будет наказание, сославшись на то, что работа двух олимпийских комиссий еще не окончена. При этом глава МОК подчеркнул, что наказание неизбежно.

«Мы хотим сделать это как можно быстрее. Чтобы разработать соразмерные санкции, мы должны докопаться, насколько глубоко была укоренена система манипуляций. С одной стороны, мы слышали, как российский президент говорил: “Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать”. С другой стороны, некоторые чиновники и парламентарии пытаются все игнорировать», — добавил Бах.

После опубликования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о государственной системе поддержки допинга в РФ и манипуляциях с пробами на Олимпиаде в Сочи МОК создал две комиссии для обработки этих данных.

Темой подмен проб в Сочи занимается комиссия во главе с Денисом Освальдом, а достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему проверяет комиссия экс Самуэля Шмида.

Российские власти отрицают данные утверждения, однако встали на путь глобального реформирования антидопинговой системы.

После обнародования доклада Макларена МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения своих соревнований на территории РФ до 31 декабря 2016 года. Позднее эти санкции были продлены и теперь носят бессрочный характер.