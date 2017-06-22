Блогер из Франции погибла из-за взрыва сифона для сливок

Известная во Франции фитнес-блогер Ребекка Бургер погибла из-за взрыва сифона для взбивания сливок.
О смерти девушки в «Фейсбуке» написали ее родители, сообщив, что дома с ней произошел несчастный случай.
Позже предупреждение об опасности неисправных сифонов-кремеров было
опубликовано в ее аккаунте в «Инстаграме». Там уточнялось, что аппарат
взорвался и его фрагмент ударил Ребекку в грудь, что привело к смерти.
Французские СМИ сообщали, что она скончалась от остановки сердца
после инцидента, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.
Блогер, писавшая о фитнесе и путешествиях, была хорошо известна во
Франции, у нее было около 55 тысяч подписчиков в «Фейсбуке» и 154 тысячи
— в «Инстаграме».
Кулинарный сифон работает, впрыскивая оксид азота или углекислый газ в металлический контейнер. В результате внутри баллончика создается высокое давление, необходимое для газирования воды, маринования или изготовления кондитерских изделий.
Движение в защиту прав потребителей во Франции в течение нескольких лет предупреждало читателей о неисправностях в сифонах, которые потенциально могут представлять опасность.
Владельцы устройств получали различные травмы — от сломанных зубов и шума в ушах до множественных переломов и, в одном случае, потери глаза, сообщает журнал 60 Millions. Однако издание отмечает, что новые приборы, изготовленные после 2015 года, пока выглядят безопасными.
В 2013 году жертва взорвавшегося сифона рассказала радио RTL: «Я сломала шесть ребер и грудину. В больнице мне сказали, что, если бы удар и взрыв пришлись на область сердца, я была бы уже мертва».
Число подобных инцидентов настолько велико, что в 2014 году французские власти выпустили предупреждение, где отмечалось, что несчастный случай может произойти в любой момент, даже после нескольких лет использования прибора.
По меньшей мере один производитель отозвал свои устройства — однака спустя год лишь 25 тысяч человек вернули сифоны, хотя куплено было 160 тысяч, передает Le Parisien.
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