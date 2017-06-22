Блогер из Франции погибла из-за взрыва сифона для сливок

Известная во Франции фитнес-блогер Ребекка Бургер погибла из-за взрыва сифона для взбивания сливок.

О смерти девушки в «Фейсбуке» написали ее родители, сообщив, что дома с ней произошел несчастный случай.

Позже предупреждение об опасности неисправных сифонов-кремеров было опубликовано в ее аккаунте в «Инстаграме». Там уточнялось, что аппарат взорвался и его фрагмент ударил Ребекку в грудь, что привело к смерти.

Французские СМИ сообщали, что она скончалась от остановки сердца после инцидента, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь. Блогер, писавшая о фитнесе и путешествиях, была хорошо известна во Франции, у нее было около 55 тысяч подписчиков в «Фейсбуке» и 154 тысячи — в «Инстаграме».





Кулинарный сифон работает, впрыскивая оксид азота или углекислый газ в металлический контейнер. В результате внутри баллончика создается высокое давление, необходимое для газирования воды, маринования или изготовления кондитерских изделий.

Движение в защиту прав потребителей во Франции в течение нескольких лет предупреждало читателей о неисправностях в сифонах, которые потенциально могут представлять опасность.

Владельцы устройств получали различные травмы — от сломанных зубов и шума в ушах до множественных переломов и, в одном случае, потери глаза, сообщает журнал 60 Millions. Однако издание отмечает, что новые приборы, изготовленные после 2015 года, пока выглядят безопасными.

В 2013 году жертва взорвавшегося сифона рассказала радио RTL: «Я сломала шесть ребер и грудину. В больнице мне сказали, что, если бы удар и взрыв пришлись на область сердца, я была бы уже мертва».

Число подобных инцидентов настолько велико, что в 2014 году французские власти выпустили предупреждение, где отмечалось, что несчастный случай может произойти в любой момент, даже после нескольких лет использования прибора.

По меньшей мере один производитель отозвал свои устройства — однака спустя год лишь 25 тысяч человек вернули сифоны, хотя куплено было 160 тысяч, передает Le Parisien.