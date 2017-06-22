Видеофакт: в Нанте мужчины-водители автобусов вышли на работу в юбках

Водители общественного транспорта провели во французском Нанте акцию протеста — они вышли на работу в... юбках, чем знатно протроллили своих начальников.

Как сообщает The Local, на такой шаг сотрудники муниципального транспорта пошли в знак протеста против решения руководства запретить водителям носить шорты в жаркую погоду. Они осудили неприемлемые условия работы и на один день надели юбки, которые не запрещены внутренними правилами.

«Наша форма не подходит для этих высоких температур. Мы завидуем женщинам в такие моменты», — заявил один из водителей.

По словам водителей, температура в кабинах, в которых нет кондиционера, может подниматься до 50 градусов, пишет gazeta.ru.