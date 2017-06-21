Керамин 19 06 - 02 07:

Видеофакт: СУ-27 «отгонял» натовский истребитель от самолета Шойгу

  1. Главная страница
  2. В мире
  • 21 июня 2017, 18:50
  • 2158
  • 1




Истребитель НАТО F-16 над Балтийским морем приблизился к самолету, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает телеканал «Звезда».

Самолет главы Минобороны РФ сопровождали Су-27. Один из российских истребителей «отогнал» натовское судно, заняв позицию между самолетом Шойгу и F-16.

После этого маневра Су-27 F-16 взял другой курс.


Naviny.by

Метки: Политика (12844)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 2106 22 06:

Самое читаемое