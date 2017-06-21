Видеофакт: СУ-27 «отгонял» натовский истребитель от самолета Шойгу
- 21 июня 2017, 18:50
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Метки: Политика (12844)
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