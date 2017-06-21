Путин показал Стоуну атаку американцев на талибов в Афганистане и назвал это «работой нашей авиации»

Президент России Владимир Путин в фильме «Интервью с Путиным» показал режиссеру Оливеру Стоуну видео с «работой нашей авиации» в Сирии. Однако это оказалось записью атаки американского вертолета в Афганистане, сообщает независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Первым на это обратил внимание в фейсбуке Fedir Panasenko.

В фильме Путин показывает Стоуну кадры с атакой и говорит, что «это попытка [террористов] зайти [в Сирию] с территории Турции».

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) 20 июня 2017 г.

CIT пишет, что это видео 2013 года, на котором американский вертолет AH-64 Apache атакует талибов в Афганистане. Только на него наложены переговоры пилотов на русском языке. Аналогичное видео было опубликовано на Youtube в марте прошлого года.

Телеканал Showtime с 15 по 17 июня показал фильм Стоуна о Путине, основанный на интервью с президентом. Фильм состоит из четырех серий. В России его показывает «Первый канал» с 19 июня.