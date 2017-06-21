На вокзале в Брюсселе военные застрелили вероятного смертника

На Центральном вокзале в Брюсселе вечером 20 июня военный патруль застрелил мужчину, на котором было что-то, похожее на пояс смертника. Огонь по нему открыли после того, как раздался небольшой взрыв, передает Би-Би-Си. Больше никто не пострадал.

Представитель бельгийской прокуратуры позже сообщил, что мужчина умер. Федеральная прокуратура страны охарактеризовала инцидент на вокзале как теракт.

Как пишет газета Libre Belgique со слов работников прокуратуры, мужчина имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой. По сведениям издания, он устроил взрыв в тот момент, когда привлек внимание военных. Несколько бельгийских СМИ передают, что перед этим он крикнул «Аллах Акбар!».

Николас ван Херревеген, работающий на Центральном вокзале Брюсселя в отделе по сортировке грузов, рассказал агентству Франс пресс: «Взрыв был несильный, но его было хорошо слышно. Все бросились бежать».

После инцидента полиция оцепила центральную площадь Брюсселя — Гранд-пляс, где в то время было много туристов. Также ненадолго приостанавливалось движение на линиях метро, ​​проходящих через Центральный вокзал.