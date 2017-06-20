Дизайн «шенгена» меняется: слишком часто подделывают

Внешний вид шенгенской визы может измениться в ближайшие месяцы, соответствующая информация опубликована во вторник Советом Европейского союза.
Знакомый многим белорусам штамп в паспорте зеленоватого цвета скоро может уйти в историю — ради соображений безопасности от него могут отказаться в ближайшее время.
«Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — заявили в Совете ЕС.
Предполагается, что новая форма виз будет утверждена уже в начале июля, а на двадцатый день после опубликования в официальном журнале ЕС она вступит в силу. Внедрить новые визы страны должны будут в течение 15 месяцев — то есть, ориентировочно, до конца 2018 года.
Сейчас между Беларусью и странами Евросоюза продолжаются переговоры по упрощению визового режима. Стороны рассчитывают, что после подписания ряда документов «шенген» для белорусов станет почти вдвое дешевле, а получать его станет проще.
Беларусь находится на пятом месте в мире по количеству выдаваемых шенгенских виз.
В зону Шенгенского соглашения входят следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
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