На немецких пляжах появилась секс-полиция

«Каждый раз во время осмотра мы замечаем подозрительных мужчин. Очень часто нам также попадаются парочки, занимающиеся сексом в кустах».

Многие немецкие пляжи — это настоящий отдых для ценителей доступной роскоши. На них царит чистота и первозданная природная красота. Развитая инфраструктура для любителей пассивного и активного отдыха только добавляет плюсов. И это касается не только взморья, но и многочисленных озер.

Однако нередко идиллию нарушают некоторые несознательные элементы, которые своим поведением мешают пляжникам спокойно наслаждаться солнцем и водой.

На пляже Баггерзее (Тюбинген) Тобиас Штифель и Йен Хамахер всегда одеты в униформу, а не в шорты или плавки, как другие посетители этих мест. Здесь они не релаксируют, а выполняют служебные обязанности — следят за порядком в зоне отдыха, пишет germania.one.

Так, одна из первостепенных задач, которые стоят перед ними, — защита отдыхающих от различного рода секс-извращенцев. Пусть это и звучит немного смешно, но вопросы нарушения норм приличия уже долгое время беспокоят отдыхающих на местном пляже.

Озеро Баггерзее является довольно популярным местом для семейного отдыха. Но эти места привлекают не только обычных людей, но и группы свингеров, а также любителей прятаться в кустах и подсматривать за отдыхающими.

Поэтому местные власти были вынуждены нанять частную охрану, в задачи которой и входит обеспечение спокойного отдыха на пляже.

Основной обязанностью Тобиаса и Йена является ежедневное патрулирование территории вокруг озера.

«Каждый раз во время осмотра мы замечаем подозрительных мужчин. Очень часто нам также попадаются парочки, занимающиеся сексом в кустах», — рассказал Тобиас.

По предварительной информации, в ближайшее время количество сотрудников полиции, охраняемых территорию Баггерзее, должно увеличиться.

Нарушителям общественного порядка грозит штраф в размере до 1000 евро или тюремное заключение.