В Карелии перевернулась лодка с подростками
- 20 июня 2017, 10:27
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фото: ntv.ru, gazeta.ru
Места: Россия (353), Карелия (1)
Метки: Происшествия (10437)
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