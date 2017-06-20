В Карелии перевернулась лодка с подростками

В Карелии на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками, сообщается на сайте управления МЧС по республике.

По предварительной информации, двоим детям удалось выплыть, но судьба трех остается неизвестной.

Согласно информации спасателей, инцидент произошел вечером 19 июня в Питкярантском районе на выходе из залива Импилахти.

18 июня 2016 года во время прогулки по карельскому озеру Сямозеро погибли дети из оздоровительного лагеря. Всего в группе был 51 человек, в том числе четверо взрослых. В результате шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.