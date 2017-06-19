В Брюсселе начались переговоры о выходе Британии из Евросоюза

Британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по этому вопросу Мишель Барнье начали в Брюсселе переговоры о «брексите».

По информации Би-би-си, в первый день переговоров их участники сосредоточатся на организационных вопросах: как часто они будут встречаться и в каком порядке будут обсуждаться главные темы переговоров.

«Мы начинаем эти переговоры в позитивном и конструктивном ключе, чтобы в будущем прийти к созданию крепкого и особенного партнерства между нами и нашими европейскими союзниками и друзьями», — заявил Дэвис.

Барнье согласился с тем, что конструктивное начало переговоров имеет жизненно важное значение для всего процесса «брексита». По его мнению, в первую очередь переговорщики должны разобраться с вопросами о статусе экспатов и границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Еще один вопрос — о сумме выплат, которые Брюссель рассчитывает получить от Лондона — в качестве первостепенного Барнье не назвал.

Переговоры будут идти по схеме, которая является предпочтительной для ЕС: сначала будут обсуждаться условия выхода Британии из объединения, и только потом — вопросы о будущем сотрудничестве и торговом соглашении.

Вопрос «бракоразводного урегулирования», по некоторым подсчетам, будет стоить до 50 млрд фунтов стерлингов (более 57 млрд евро). При этом, по оценкам Financial Times, «брексит» может обойтись Британии в 100 млрд евро из-за ужесточения требований со стороны стран-членов союза.

Так, Польша и Франция могут потребовать сельскохозяйственных субсидий странам ЕС, а Германия — отчуждения британских долей в европейских активах: недвижимости, банковских депозитах и так далее.

Дэвис однако уже заявил, что Британия не будет платить 100 млрд евро за «развод». Королевство заплатит, но только то, что предусмотрено юридически, а не «просто то, что хочет ЕС», заявил министр.