В Брюсселе начались переговоры о выходе Британии из Евросоюза

Британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по этому вопросу Мишель Барнье начали в Брюсселе переговоры о «брексите».
По информации Би-би-си, в первый день переговоров их участники
сосредоточатся на организационных вопросах: как часто они будут
встречаться и в каком порядке будут обсуждаться главные темы
переговоров.
«Мы начинаем эти переговоры в позитивном и конструктивном ключе,
чтобы в будущем прийти к созданию крепкого и особенного партнерства
между нами и нашими европейскими союзниками и друзьями», — заявил Дэвис.
Барнье согласился с тем, что конструктивное начало переговоров имеет
жизненно важное значение для всего процесса «брексита». По его мнению,
в первую очередь переговорщики должны разобраться с вопросами о статусе
экспатов и границе между Ирландией и Северной Ирландией.
Еще один вопрос — о сумме выплат, которые Брюссель рассчитывает
получить от Лондона — в качестве первостепенного Барнье не назвал.
Переговоры будут идти по схеме, которая является предпочтительной
для ЕС: сначала будут обсуждаться условия выхода Британии
из объединения, и только потом — вопросы о будущем сотрудничестве
и торговом соглашении.
Вопрос «бракоразводного урегулирования», по некоторым подсчетам,
будет стоить до 50 млрд фунтов стерлингов (более 57 млрд евро). При
этом, по оценкам Financial Times, «брексит» может обойтись Британии
в 100 млрд евро из-за ужесточения требований со стороны стран-членов
союза.
Так, Польша и Франция могут потребовать сельскохозяйственных субсидий
странам ЕС, а Германия — отчуждения британских долей в европейских
активах: недвижимости, банковских депозитах и так далее.
Дэвис однако уже заявил, что Британия не будет платить 100 млрд евро
за «развод». Королевство заплатит, но только то, что предусмотрено
юридически, а не «просто то, что хочет ЕС», заявил министр.
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