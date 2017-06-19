Трамп отменяет соглашения с Кубой, достигнутые при Обаме

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу об ужесточении политики в отношении Кубы.

«Я отменяю абсолютно одностороннее соглашение предыдущей администрации (Барака Обамы) с Кубой», — сказал он, выступая в пятницу в Майами.По его словам, эмбарго в отношении этой страны будет сохранено, туризм из США на Кубу будет запрещен. При этом круизы американских компаний с заходом на Кубу будут сохранены, но и в этой сфере будет больше ограничений.Как сказал Д.Трамп, в соответствии с предвыборными обещаниями он начинает новую политику в отношении Кубы.«Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будет освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей», — сказал президент.Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Д.Трампа, идут на усиление военных, разведки и служб безопасности этой страны. Президент заявил также о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.При этом Д.Трамп выразил намерение заключить более эффективное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.«Наша политика состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения для кубинского народа и для США», — добавил Д.Трамп.Он отметил, что посольство США на Кубе продолжит работу.Ранее Д.Трамп не раз делал заявления, в которых грозился разорвать соглашения с Кубой, если Гавана не улучшит условия жизни кубинцев.Президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой. По его словам, несмотря на разногласия между Гаваной и Вашингтоном, его страна продолжит двигаться в сторону нормализации отношений между двумя государствами. Выступая на Генассамблее ООН, он выразил уверенность в том, что постепенная нормализация отношений между правительствами двух стран «приведет к тому, что Конгресс неизбежно снимет эмбарго, которого не должно существовать».В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся исторический визит Б.Обамы в Гавану. Тем не менее, все это время, несмотря на личную позицию Б.Обамы, а также на призывы ООН снять экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер в отношении Гаваны сохранялась.