Трамп отменяет соглашения с Кубой, достигнутые при Обаме

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу об ужесточении политики в отношении Кубы.
«Я отменяю абсолютно одностороннее соглашение предыдущей администрации
(Барака Обамы) с Кубой»
, — сказал он, выступая в пятницу в Майами.
По его словам, эмбарго в отношении этой страны будет сохранено, туризм
из США на Кубу будет запрещен. При этом круизы американских компаний
с заходом на Кубу будут сохранены, но и в этой сфере будет больше
ограничений.
Как сказал Д.Трамп, в соответствии с предвыборными обещаниями
он начинает новую политику в отношении Кубы.
«Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будет
освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться
свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все
политические партии, и не будут запланированы свободные выборы
с участием международных наблюдателей»,
— сказал президент.
Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые,
по мнению Д.Трампа, идут на усиление военных, разведки и служб
безопасности этой страны. Президент заявил также о желании, чтобы
инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для
развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.
При этом Д.Трамп выразил намерение заключить более эффективное
соглашение между Вашингтоном и Гаваной.«Наша политика состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения для
кубинского народа и для США»,
— добавил Д.Трамп.
Он отметил, что посольство США на Кубе продолжит работу.
Ранее Д.Трамп не раз делал заявления, в которых грозился разорвать
соглашения с Кубой, если Гавана не улучшит условия жизни кубинцев.
Президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления
отношений с Кубой. По его словам, несмотря на разногласия между Гаваной
и Вашингтоном, его страна продолжит двигаться в сторону нормализации
отношений между двумя государствами. Выступая на Генассамблее ООН,
он выразил уверенность в том, что постепенная нормализация отношений
между правительствами двух стран «приведет к тому, что Конгресс
неизбежно снимет эмбарго, которого не должно существовать».
В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены
дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся
исторический визит Б.Обамы в Гавану. Тем не менее, все это время,
несмотря на личную позицию Б.Обамы, а также на призывы ООН снять
экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер
в отношении Гаваны сохранялась.
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