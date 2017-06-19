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За неделю безвизовым режимом с ЕС воспользовалась 21 тысяча украинцев

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  • 19 июня 2017, 11:48
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Безвизовым режимом со странами ЕС, вступившим в силу 11 июня, воспользовалась, по состоянию на утро 19 июня, 21 тысяча украинцев. Такие данные опубликовала на своей сайте Госпогранслужба Украины.

Всего в указанный период времени, говорится в сообщении, в ЕС выехали более 500 тысяч граждан Украины.

Большинство граждан, воспользовавшихся безвизовым режимом (8725 человек), пересекли границу Украины с Польшей на автотранспорте. Еще 6745 человек отправились в Европу по безвизовому режиму на авиатранспорте.

Рост числа безвизовых поездок в ЕС, отметила Госпогранслужба Украины, приходится на выходные.

С начала действия режима безвизовых поездок в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины (укр.яз.)

ГОСПОГРАНСЛУЖБА УКРАИНЫ

  • Безвизовый режим поездок в страны ЕС для граждан Украины вступил в силу 11 июня. Воспользоваться безвизовым режимом могут украинцы с биометрическими паспортами. В странах ЕС по безвизовому режиму они могут находиться с туристическими, деловыми и личными целями 90 дней в течение полугодия.

Meduza

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