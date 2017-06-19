Фургон врезался в толпу у мечети на севере Лондона, есть жертвы

На севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы. Полиция сообщает, что один человек умер на месте от полученных травм, восемь доставлены в больницу. Водитель фургона арестован.

Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что полиция рассматривает случившееся как потенциальный теракт. В связи с этим Мэй проведет экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета КОБРА.

Глава Совета мусульман Великобритании Харун Рашид Хан написал в «Твиттере», что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

Он также сообщил, что наезд произошел не возле самой мечети, а рядом с мусульманским центром социальной помощи, в нескольких десятках метров от мечети.

Сообщается, что арестован 48-летний водитель фургона. Улицу в районе места происшествия перекрыла полиция, прибыли машины скорой помощи. В небе над Финсбери-парк летает вертолет.

В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские.

Очевидцы рассказывают, что полицейские прибыли на место первыми и стали оказывать первую помощь пострадавшим еще до прибытия машин скорой помощи.

«Не меньше трех-четырех человек были на тротуаре, им помогала полиция. Я видела не меньше двух человек на земле. Это все выглядело не очень хорошо, я видела, что полицейские делали одному из них массаж сердца, пока не приехала скорая... так что это все выглядело очень скверно, я надеюсь, что они в порядке», — рассказала Би-би-си женщина, оказавшаяся на месте происшествия.

Инцидент в Финсбери-парк произошел в конце месяца Рамадан — девятого в мусульманском календаре. Он считается священным для мусульман. В течение всего месяца мусульмане в дневное время соблюдают пост — отказываются от еды, питья, курения и развлечений. Есть и пить можно начинать только после наступления темноты.

В этом году Рамадан начался 26 мая и закончится 24 июня.

Тереза Мэй заявила, что все ее мысли — о пострадавших в «ужасном инциденте», а лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что он «абсолютно шокирован» произошедшим.

Знаменитая мечеть

Мечеть в Финсбери-парк, расположенная неподалеку от места происшествия, долгое время была знаменита тем, что к ней имели отношение разные экстремисты.

В частности, ее посещал Ричард Рид, пытавшийся взорвать авиалайнер при помощи бомбы в своей обуви, и Закариас Муссауи, против которого выдвинуты обвинения в оказании помощи исполнителям терактов 11 сентября.

Самым знаменитым человеком, связанным с мечетью, стал проповедовавший в ней радикальный имам Абу Хамза аль-Масри. Он провел семь лет в британской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к убийствам и религиозной нетерпимости. В 2012-м году он был экстрадирован в США, где получил пожизненное заключение.

Суд признал его виновным в пособничестве терроризму. В частности, Абу Хамзу признали виновным в оказании помощи «Аль-Каиде» и ряду других организаций, признанных экстремистскими.

Мечеть была закрыта в 2003 году, однако в 2005-м ее открыли вновь с новым руководством, которое было назначено Мусульманским советом Великобритании.

В последние годы в мечети проповедовали веротерпимость, она была открыта для посещения всем желающим.

3 июня на мосту в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по Лондонскому мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Нападавших было трое, все они были убиты прибывшими на место происшествия полицейскими.

В результате нападения на Лондонском мосту погибли семь человек, десятки получили ранения.