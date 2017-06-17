Путин: Закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей

В пятницу, 16 июня, американское издательство Hot Books выпустило книгу с полными текстами интервью, которые Путин дал Оливеру Стоуну во время съемок его фильма. Беседа велась в июле 2015 года. Часть вопросов касались ситуации в Украине. ТАСС приводит отрывки из книги, вышедшей на английском языке.
О российско-украинской границе
Закрытие участка российско-украинской границы в районе Донбасса до политического урегулирования ситуации с самопровозглашенными республиками приведет к гибели многих их жителей, считает Путин.
«Самое важное сейчас — обеспечить политическое урегулирование», — приводятся в книге слова Путина на английском языке из интервью, состоявшегося в мае 2016 года.
«Украинское руководство настаивает на том, что участок границы в районе, где находятся непризнанные республики, должен быть закрыт. И, действительно, минские договоренности предписывают закрытие границы с Россией украинскими пограничниками, но лишь после того, как будут приняты ключевые политические решения», — констатировал Путин.
«Однако до того, как эти решения будут приняты и выполнены, пока люди в этих непризнанных республиках не будут в безопасности, закрытие границы будет означать лишь одно — что люди будут окружены и позже уничтожены», — подчеркнул российский лидер.
Он напомнил в связи с этим, что лица, ответственные за смерть более 40 человек в Одессе в мае 2014 года, так и не были наказаны украинскими властями.
Об оружии и переговорах
Стоун поинтересовался, повлияет ли на конфликт, если США направят больше оружия Украине. «Не думаю, что что-нибудь изменится. Я говорил это нашим американским партнерам: будет больше жертв. Результат, исход будет таким же, как сейчас», — заверил президент РФ.
«Конфликт такого рода, как в Донбассе, нельзя урегулировать с помощью оружия. Потребуются прямые переговоры», — констатировал Путин. «Так или иначе, зачем же тогда ждать?» — задал он риторический вопрос.
«Чем быстрее наши друзья в Киеве поймут это, тем лучше. Но западным странам — Европе и Соединенным Штатам — придется помочь киевским властям осознать эту реалию», — добавил Путин.
О сбитом «Боинге»
Путин ответил утвердительно на вопрос режиссера, считает ли президент РФ, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing. «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — ответил президент РФ.
Он назвал данное обстоятельство «весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине». «Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев». «Если информация противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют», — сказал Путин.
Глава государства выразил уверенность в том, что катастрофы Boeing «никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия». «Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе», — напомнил Путин.
О присоединении Крыма
На вопрос Стоуна о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран на воссоединение Крыма с РФ, российский лидер ответил: «Конечно, я ожидал такой реакции».
Вместе с тем президент добавил: «Однако перед тем, как принять такое решение, мы провели очень глубокое социологическое исследование в России, и оно показало, что подавляющее большинство российских граждан, около 80% или более, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединить Крым с Россией, даже если это будет означать ухудшение отношений с Западом и другими странами, ответили, что да, возможно».
«Так что, принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа», — подчеркнул Путин. На вопрос о том, поддерживают ли данное решение жители Крыма, президент ответил: «В Крыму много проблем, но в большинстве своем люди поддерживают принятое решение». Он указал, что речь идет о «подавляющем большинстве».
Купить книгу можно в американских интернет-магазинах. Ее стоимость составляет чуть больше $ 14. При этом интервью с российским президентом также было выпущено в формате аудиокниги.
Самое обсуждаемое
Умер сын Лидии Ермошиной
5,23 млрд долларов из карманов налогоплательщиков исчезли. Куда?
Порошенко придал посмертно звание Героя Украины гомельчанину Михаилу Жизневскому
«Я потеряю свою родину». Власти Гомеля сносят частную застройку
Забрали полставки. Из-за чего гомельчанка решила поджечь себя?
В Киеве может появиться улица, названная именем гомельчанина Жизневского
«Продукты долго не лежат». Как пользуются Полками добра, где бесплатно оставляют товары нуждающимся