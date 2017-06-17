Путин: Закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей

В пятницу, 16 июня, американское издательство Hot Books выпустило книгу с полными текстами интервью, которые Путин дал Оливеру Стоуну во время съемок его фильма. Беседа велась в июле 2015 года. Часть вопросов касались ситуации в Украине. ТАСС приводит отрывки из книги, вышедшей на английском языке.

О российско-украинской границе

Закрытие участка российско-украинской границы в районе Донбасса до политического урегулирования ситуации с самопровозглашенными республиками приведет к гибели многих их жителей, считает Путин.

«Самое важное сейчас — обеспечить политическое урегулирование», — приводятся в книге слова Путина на английском языке из интервью, состоявшегося в мае 2016 года.

«Украинское руководство настаивает на том, что участок границы в районе, где находятся непризнанные республики, должен быть закрыт. И, действительно, минские договоренности предписывают закрытие границы с Россией украинскими пограничниками, но лишь после того, как будут приняты ключевые политические решения», — констатировал Путин.

«Однако до того, как эти решения будут приняты и выполнены, пока люди в этих непризнанных республиках не будут в безопасности, закрытие границы будет означать лишь одно — что люди будут окружены и позже уничтожены», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил в связи с этим, что лица, ответственные за смерть более 40 человек в Одессе в мае 2014 года, так и не были наказаны украинскими властями.

Об оружии и переговорах

Стоун поинтересовался, повлияет ли на конфликт, если США направят больше оружия Украине. «Не думаю, что что-нибудь изменится. Я говорил это нашим американским партнерам: будет больше жертв. Результат, исход будет таким же, как сейчас», — заверил президент РФ.

«Конфликт такого рода, как в Донбассе, нельзя урегулировать с помощью оружия. Потребуются прямые переговоры», — констатировал Путин. «Так или иначе, зачем же тогда ждать?» — задал он риторический вопрос.

«Чем быстрее наши друзья в Киеве поймут это, тем лучше. Но западным странам — Европе и Соединенным Штатам — придется помочь киевским властям осознать эту реалию», — добавил Путин.

О сбитом «Боинге»

Путин ответил утвердительно на вопрос режиссера, считает ли президент РФ, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing. «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — ответил президент РФ.

Он назвал данное обстоятельство «весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине». «Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев». «Если информация противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что катастрофы Boeing «никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия». «Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе», — напомнил Путин.

О присоединении Крыма

На вопрос Стоуна о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран на воссоединение Крыма с РФ, российский лидер ответил: «Конечно, я ожидал такой реакции».

Вместе с тем президент добавил: «Однако перед тем, как принять такое решение, мы провели очень глубокое социологическое исследование в России, и оно показало, что подавляющее большинство российских граждан, около 80% или более, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединить Крым с Россией, даже если это будет означать ухудшение отношений с Западом и другими странами, ответили, что да, возможно».

«Так что, принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа», — подчеркнул Путин. На вопрос о том, поддерживают ли данное решение жители Крыма, президент ответил: «В Крыму много проблем, но в большинстве своем люди поддерживают принятое решение». Он указал, что речь идет о «подавляющем большинстве».

Купить книгу можно в американских интернет-магазинах. Ее стоимость составляет чуть больше $ 14. При этом интервью с российским президентом также было выпущено в формате аудиокниги.