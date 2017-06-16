В Подмосковье женщина на Hyundai насмерть сбила «сильно пьяного» 6-летнего ребенка

Подмосковный глава МВД начал служебную проверку в отношении следователя по получившему широкий общественный резонанс делу о ДТП с «пьяным» ребенком. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Татьяну Петрову сообщает Lenta.ru.
«В отношении следователя МУ МВД России "Балашихинское" назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела и принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявила Петрова.
Смертельная авария произошла еще 23 апреля в Балашихе. Местная жительница, управляя Hyundai Solaris, нарушила ПДД и сбила шестилетнего мальчика. В результате ребенок от полученных травм умер на месте происшествия.
По словам очевидцев, женщина на Hyundai ехала во дворе дома № 39 в микрорайоне Павлино со скоростью 70 км/час. Прежде чем остановиться, она протащила ребенка примерно 10 метров.
По результатам экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения» — 2,7 промилле.
Как сообщил Life, отец мальчика связывался со следователем и попросил провести экспертизу. Так как повсюду остались следы крови мальчика, их можно сравнить с образцами его ДНК и подтвердить, что не мог мальчик быть пьяным.
«На машине есть кровь, в салоне есть кровь. Можно взять эти образцы и сравнить с образцами, которые лежат у судмедэкспертов в формалине?» — спрашивал отец мальчика. Однако следователь отказал. «Я нисколько не сомневаюсь, что они совпадут. А что, есть сомнения?» — спросил он.
Как выяснилось позже, попытка замять дело может быть связана с тем, что за рулем иномарки находилась Ольга Алисова. Сама женщина работает в салоне сотовой связи в Подмосковье, но ее супруг — член ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования, пишет «Газета.ru».
Чтобы добиться справедливости после получения таких результатов экспертизы, члены семьи погибшего мальчика решили провести процедуру эксгумации, чтобы доказать трезвость шестилетнего мальчика в момент аварии.
Семье ребенка пришлось также обратиться за помощью к руководителям СК РФ, МВД России и в Генеральную прокуратуру. И эти просьбы не остались незамеченными. Так, главное следственное управление СКР по Московской области настаивает на том, чтобы забрать дело из полиции и заново все проверить.
В настоящее время семья мальчика требует эксгумировать тело для повторной экспертизы и заново опросить свидетелей, поскольку на них в процессе расследования уголовного дела оказывалось давление со стороны. При этом само уголовное дело не возбуждалось около месяца после факта ДТП и часть улик была уничтожена.
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